Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении уголовной ответственности за сожжение американского флага, несмотря на решение Верховного суда, признающее это действие частью свободы слова по Первой поправке.

«Наш флаг — самый священный символ США, свободы, идентичности и мощи. Патриоты проливали за него кровь, отдавали жизни, чтобы звёздно-полосатое полотнище гордо развевалось», — говорится в указе.

Трамп подчеркнул, что осквернение флага — это «подстрекательство к насилию и бунту», и заявил: «Сжёг флаг — и получишь год тюрьмы. Это сразу прекратит подобные действия».

Отмечается, что в последнее время сожжения флагов чаще всего происходят на антиизраильских акциях, где США обвиняют в соучастии в «геноциде» в секторе Газа.