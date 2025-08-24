Хуситы готовы нанести удары по целям в Израиле в ответ на обстрел Саны. Об этом ТАСС проинформировал источник, близкий к политбюро «Ансар Аллах».

«Израильский враг атаковал гражданские объекты в Сане, в результате есть жертвы и раненые среди мирных жителей. Йеменские вооруженные силы готовы нанести ответные удары, которые заставят противника пожалеть об агрессии в отношении йеменского народа», — заявил он, заверив, что недавняя атака Израиля не заставит хуситов прекратить операции в поддержку населения сектора Газа.