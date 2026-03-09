Министерство обороны Азербайджана решительно осудило ракетную атаку, направленную против территории Турции и нейтрализованную над городом Газиантеп.

В заявлении отмечается, что такие действия представляют собой серьезную угрозу региональному миру и безопасности и являются недопустимыми.

«Мы выражаем полную солидарность с братской Турецкой Республикой. Мы поддерживаем усилия турецкого правительства по обеспечению безопасности своего населения и территории.

Азербайджан твердо стоит на стороне Турции», — говорится в заявлении.