Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) увеличила численность войск на юге Ливана и провела ограниченный рейд с целью ликвидации вооруженных боевиков и военных объектов «Хезболлы» в этом районе, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

Ранее армейская пресс-служба заявила, что подразделения ЦАХАЛ проводят ограниченную целенаправленную наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. По словам официального представителя армии Надав Шошани, речь идет не о начале большой наземной операции, а об ограниченном рейде.