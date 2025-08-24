Украина расширила цели ударов по российской энергетике: помимо остановки НПЗ, атаки направлены и на экспорт углеводородов.

На этой неделе дроны ВСУ остановили прокачку нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба». Ранее удары по ЛПДС «Унеча» и Никольской нефтенасосной станции вызывали пожары и перебои поставок. Эксперты отмечают рост дефицита бензина в Крыму, Приморье, Забайкалье и Иркутской области, пишет «Агентство».

На видео: Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, подвергшийся атаке беспилотников, горит уже четвёртый день

