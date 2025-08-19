Литва совместно со странами Балтии намерена создать «стену дронов» шириной 15 км от границы, которая пройдет от Норвегии до Польши, информирует пресс-служба литовского МВД.

Решение было утверждено на встрече глава МВД Литвы Агне Билотайте с министрами внутренних дел стран Балтии, Польши, Финляндии и Норвегии.

По словам главы МВД Литвы, весь балтийский регион сталкивается с угрозами со стороны России и Беларуси и, чтобы себя обезопасить, они вынуждены создать такую стену, потому что в современном мире первый контакт происходит не на поле боя между солдатами, а между технологиями.

По подсчетам экспертов, базовые расходы на создание «стены дронов» могут составить до €0,5 млрд.