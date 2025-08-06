Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с подрывом азербайджанских военнослужащих на мине в Кельбаджаре. Об этом сообщили в пресс-службе Омбудсмена.

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы, установленные Арменией в период оккупации на освобождённых территориях Азербайджана, продолжают представлять угрозу для жизни и здоровья гражданского населения и военнослужащих.

В результате подрыва на мине на территории Кельбаджарского района 5 военнослужащих Азербайджанской армии получили ранения различной степени тяжести.

Мины на территориях Азербайджана, точные карты которых до сих пор не переданы, продолжают представлять серьёзную угрозу для жизни и здоровья невинных людей. Установленные на этих территориях мины также препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев в свои родные края, восстановительным и строительным работам, осуществляемым на этих территориях, наносят серьёзный ущерб окружающей среде и нарушают экологический баланс в регионе.

Несмотря на многочисленные обращения азербайджанской стороны в международные организации с требованием предоставить точные карты минных полей, Армения, нарушая нормы международного гуманитарного права, отказывается предоставлять эти данные.

Как уполномоченный по правам человека, вновь призываю международные организации оказать серьёзное давление на Армению с целью передачи точных минных карт Азербайджану, а также решительно отреагировать на совершаемые военные и экологические преступления, включая нарушения норм гуманитарного права», — говорится в сообщении.