Строительные материалы азербайджанского производства теперь доступны на платформе Alibaba. Об этом сообщил Айхан Гадашев, руководитель портала Azexport.az.

Азербайджан продолжает активно продвигать отечественную продукцию на международные рынки. Компания KARTAŞ KİMYA разместила на портале Azexport.az широкий ассортимент товаров для внутреннего и внешнего применения: строительную химию, теплоизоляционные материалы на основе полистирола, а также добавки для бетона, устойчивые к различным погодным условиям.

По словам Гадашева, эта продукция уже представлена на ведущих мировых электронных торговых платформах, включая Alibaba, что открыло новые экспортные направления.

«Призываем местных предпринимателей воспользоваться бесплатными экспортными возможностями, которые предлагает портал», — подчеркнул он.