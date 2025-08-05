Находящийся с рабочим визитом в городе Туркменбаши премьер-министр Азербайджана Али Асадов провёл встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как передает пресс-служба Кабинета Министров, Али Асадов передал премьер-министру Грузии приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ираклий Кобахидзе выразил благодарность за переданные приветствия и попросил передать ответные пожелания главе Азербайджанского государства.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность высоким уровнем стратегического партнёрства между Азербайджаном и Грузией в различных сферах.

Стороны обсудили вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, энергетической, гуманитарной и др. сферах.