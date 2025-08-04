Ради суверенитета Украина может смириться с временной оккупацией. Об этом в интервью ВВС заявил президент Чехии Петр Павел.

Глава государства отметил, что оккупированные территории никогда не будут признаны российскими.

«Сейчас Украина, при всей поддержке Запада, не в состоянии освободить оккупированные территории в короткие сроки без больших человеческих потерь. Мы хотим, чтобы она выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими», — сказал он.