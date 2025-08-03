В канадской провинции Британская Колумбия представители пожарной службы задержали необычного подозреваемого — птицу. Она уронила рыбу на электрические провода. Это вызвало пожар в поле.

Стражи порядка пришли к выводу, что птица сбросила рыбу из клюва. Ближайший водоём находился в трёх километрах. После проверки птицу задержали и доставили в участок с целью допроса.

«Подозреваемая скопа была поймана и содержится под стражей для допроса. Судья не одобрил освобождение под залог из-за высокого риска побега», — говорится в сообщении пожарной службы в соцсетях.