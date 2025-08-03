Сенат США уходит на летние каникулы, так и не утвердив законопроект о «драконовских санкциях» против России. Это дает американскому президенту Дональду Трампу исключительное право самостоятельно принимать это решение. Об этом информирует The Hill.

Сообщается, что сенаторские «ястребы» по украинскому вопросу хотели, чтобы их законопроект приняли до летних каникул, которые продлятся месяц. Однако решение так и не было принято ими, но может быть принято Трампом.

«Я думаю, он будет очень осторожен в своих действиях. Но я думаю, что он явно разочарован Путиным, и я думаю, что теперь он начинает понимать, что многие из нас были правы», – заявил сенатор Майк Раундс.

Демократы скептически относятся к тому, что Трамп может «наказать» Путина, несмотря на его растущее разочарование российским визави.

Руководитель комитета Сената по международным отношениям Джеймс Риш указал на то, что решение о том, какие именно санкции будут введены против России, находится в процессе разработки. А соавтор законопроекта о санкциях Ричард Блюменталь отметил, что будет считать победой, если Трамп введет хотя бы пятую часть того, что предлагает Сенат.

«В нашем законопроекте мы предлагаем 500 процентов. Если это 250 процентов, я бы с этим смирился. Даже если это 100 процентов, возможно», – добавил политик, отметив, что следует ввести самые жесткие санкции, которые не позволят подпитывать военную машину России.