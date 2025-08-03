Западные разведки фиксируют уменьшение количества диверсий, финансируемых Россией. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на европейских и американских официальных лиц. Это может говорится о том, что Кремль начал сдерживать свою кампанию гибридной войны против Запада.

По информации Международного института стратегических исследований (IISS), с января по май 2025 года в Европе произошли 11 актов саботажа, организованных российскими спецслужбами. В их числе — попытки подрыва оптоволоконных кабелей и сотовых вышек в Швеции. При этом за весь 2024 год было зафиксировано более 30 подобных инцидентов — среди них атаки на энергетические, коммуникационные, транспортные, военные и подводные объекты.

Масштаб диверсий стал сокращаться с осени 2024 года, когда американские чиновники лично предостерегли российских коллег от новых гибридных операций, отметили источники Bloomberg. Эти контакты состоялись на фоне информации о том, что Россия пыталась планировать пожары на самолетах, направлявшихся в США.

Эксперты считают, что одним из факторов снижения диверсионной активности стал геополитический расчет — стремление Владимира Путина не раздражать Дональда Трампа в первые месяцы его второй президентской каденции.

Также число диверсий могло снизиться, так как Москва из-за сокращения своих зарубежных дипмиссий утратила строгий контроль над этими операциями, поручая их организацию местными ненадежным уголовникам. Кроме того, ряд громких судебных процессов в Европе могли оказать устрашающий эффект на возможных исполнителей.