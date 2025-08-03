Министр обороны США Пит Хегсет за время своего пребывания на посту совершил множество ошибок, а также вступил в конфликт с высокопоставленными генералами, информирует The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

При этом признаков того, что положение министра под угрозой, нет. По словам пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, руководитель страны Дональд Трамп «полностью уверен» в Хегсете, а пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл указал на то, что «анонимные источники», сведения которых приводит WSJ, «не имеют ни малейшего представления, о чем говорят, и просто ошибаются».

При этом, WSJ описывает несколько эпизодов, которые негативно сказываются на репутации Хегсета:

министр окружил себя узким кругом лиц, среди которых ближе всего оказался временный глава офиса Рики Буриа — Белый дом выступает против того, чтобы он занимал эту должность постоянно, говорят собеседники издания, но найти ему замену пока не удалось;

утечка доклада разведки с предварительными данными об ударе США по Ирану в июне;

скандал с мессенджером Signal, когда журналист оказался в беседе насчет ударов по Йемену вместе с высшими чиновниками;

конфликт с высокопоставленными генералами: в частности, с отставным командующим Европейским командованием США и Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО Кристофером Каволи. Напряженность в отношениях дошла до того, что Хегсет потребовал его увольнения, но его убедили дать генералу возможность дослужить до пенсии, и в отставку он ушел в июле;

неведение Трампа относительно приостановки военной помощи Украине;

недостаточность военного бюджета США.

«Если вы просто посмотрите на более широкую текучесть кадров и отсутствие последовательности там с точки зрения исполнительного управления, я думаю, это тревожный сигнал», — поведал сенатор-республиканец Том Тиллис