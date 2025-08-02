Суд в Мали арестовал бывшего премьер-министра страны Муссу Мару и предъявил ему обвинение в связи с публикацией в соцсетях поста, в котором он критиковал сокращение демократического пространства в западноафриканской стране в условиях военного правления, сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката.

Вчера Мара вызвали в судебное подразделение по борьбе с киберпреступлениями. Ему предъявили обвинения в таких преступлениях, как подрыв доверия к государству и распространение ложной информации, заявил его адвокат Маунтага Талл. Судебный процесс по делу Мары назначен на 29 сентября.