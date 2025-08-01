Администрация президента Дональда Трампа ведёт переговоры с Азербайджаном о присоединении к «Авраамовым соглашениям» — инициативе по нормализации отношений мусульманских стран с Израилем.

Об этом сообщают Bloomberg и Reuters.

Рассматривается также участие Казахстана и других стран Центральной Азии. Учитывая наличие дипломатических связей с Израилем, вступление будет символизировать стремление к углублению сотрудничества в торговле и обороне.

Издание утверждает, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его советник Арье Лайтстоун уже встретились с президентом Ильхамом Алиевым. Переговоры находятся на продвинутой стадии, и в Вашингтоне надеются на подписание соглашения в ближайшие недели или месяцы.