Президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки вблизи России в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Об этом сообщается в официальном аккаунте главы Белого дома в Truth Social.

«На основании крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах — на случай, если эти безрассудные и подстрекательские слова окажутся чем-то большим, чем просто словами.

Слова имеют большое значение и нередко приводят к непреднамеренным последствиям. Я надеюсь, что в данном случае этого не произойдёт», — написал Трамп.