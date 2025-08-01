Предвзятые высказывания специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого в адрес Азербайджана в очередной раз подтверждают, что некоторые силы стремятся использовать понятие культуры в геополитических интересах.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Васиф Гафаров в комментарии Report.

По его словам, культура — это система ценностей, объединяющая народы на основе взаимного уважения, и её превращение в инструмент политического давления недопустимо ни с правовой, ни с этической точки зрения.

«Азербайджан считает законным и необходимым демонтаж любых объектов, включая памятники, установленные на его территории с нарушением международного права и национального законодательства», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что установка бюста художника армянского происхождения Ивана Айвазовского (Ованеса Айвазяна) на территории, временно находящейся под контролем российских миротворцев, без согласования с Азербайджаном не может рассматриваться как культурная инициатива.

«Это был не культурный, а откровенно политический акт. С одной стороны — это нарушение суверенитета Азербайджана, с другой — попытка использовать миротворческий мандат в контексте, не соответствующем его целям и функциям», — заявил Гафаров.

Он подчеркнул, что Азербайджан всегда проявлял уважение к культурному наследию других народов и выступал за устойчивую региональную модель, основанную на диалоге и мирном сосуществовании. Однако, по его словам, это не означает, что под видом культурной дипломатии можно навязывать чужие интересы на азербайджанской территории.

«Культурное сотрудничество должно строиться на принципах взаимного уважения и международного права. В противном случае попытки навязать собственную повестку и обвинять Азербайджан во «враждебности к культуре» в ответ на обоснованные действия являются проявлением двойных стандартов», — добавил депутат.

В завершение Васиф Гафаров подчеркнул, что Азербайджан сохраняет свою принципиальную позицию по вопросам суверенитета и призывает международное сообщество к объективному, а не избирательному подходу.