Освобождение первого заместителя генерального директора Информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана с должности из-за его участия в III Глобальном Шушинском Форуме является проявлением нетерпимости. Об этом заявила депутат Милли Меджлиса Азербайджана Сабина Салманова.

По её словам, III Глобальный Шушинский Форум является важным мероприятием, направленным на продвижение активной позиции Азербайджана в региональных и международных медиа, свободы слова и открытого диалога.

«Участие Гусмана в этом форуме могло бы сыграть роль моста в культурной и информационной сфере между Москвой и Баку. Однако Россия, заняв предвзятую позицию, попыталась превратить это в инструмент давления», — подчеркнула Салманова.

Она напомнила, что Михаил Гусман — не только представитель руководства ТАСС, но и известный в России журналист, добросовестно проработавший в этой сфере долгие годы.

«Освобождение от должности столь опытного человека с большими заслугами только из-за выражения независимого мнения — крайне несправедливое решение», — отметила депутат.

По её словам, участие Михаила Гусмана в III Глобальном Шушинском Форуме, а также его высокая оценка политики Президента Ильхама Алиева оказались неприемлемыми для некоторых кругов в России.

«Считаю неприемлемым увольнение такого профессионала, на плечах которого держалась российская медиасфера», — заявила Салманова.

Она подчеркнула, что этот инцидент может ещё больше подорвать доверие к России в азербайджанском обществе и среди стран региона.