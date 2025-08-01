Новый посол Израиля Ронен Краус вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову. Об этом говрится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Дж.Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в республике.

Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональную ситуацию.

Участники встречи высоко оценили азербайджано-израильское сотрудничество в политической, экономической, торговой, энергетической, сельскохозяйственной, инвестиционной и гуманитарной сферах, в вопросах безопасности, подчеркнули, что отношения имеют широкие перспективы для дальнейшего развития.

Дж.Байрамов отметил, что ситуация на Ближнем Востоке вызывает серьезную обеспокоенность. Азербайджан призывает к установлению мира и стабильности и всегда готов внести свой вклад в этот процесс, добавил министр.

Посол в свою очередь заверил, что в период своей деятельности не пожалеет усилий для расширения сотрудничества Израиля и Азербайджана.