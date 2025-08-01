Камбоджа рассматривает возможность выдвижения кандидатуры американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил вице-премьер камбоджийского правительства Сун Чантол в беседе с Wall Street Journal, подчеркнув роль Трампа в содействии по урегулированию разногласий между Таиландом и Камбоджей.

«Он должен получить Нобелевскую премию не только за его работу в Камбоджи, но также и в других регионах», — заявил вице-премьер в интервью.

По его словам, без активного участия Трампа достижение договоренности между странами было бы маловероятным. Он также добавил, что правительство Камбоджи намерено официально обратиться в Нобелевский комитет с предложением о выдвижении кандидатуры американского лидера.