Экс-глава Франции Николя Саркози активно дает советы крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и хочет, чтобы движение пришло к власти. «Бывший глава государства не перестает подсказывать идеи «Национальному объединению», чтобы позволить партии Ле Пен прийти к власти», — сообщает Canard Enchaine.

В частности, Саркози призывает правых не бояться роспуска парламента, так как победа на внеочередном голосовании позволит партии подтвердить свою компетентность в преддверии выборов президента.

Сообщается, что Саркози надеется, если ультраправые смогут сформировать правительство.