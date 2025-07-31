Депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков ответил в соцсети «Фейсбук» на провокационные заявления заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина по поводу демонтажа памятника Ивану Айвазовскому в Ханкенди.

«В Российской Госдуме вот уже много лет подвизается на посту зам. председателя Комитета по делам соотечественников и СНГ, некто Затулин. Он настолько «успешно» осуществляет свою деятельность, что давно уже не въездной в большинстве стран Содружества, включая Армению. В последнее время Затулина вспоминают в российских СМИ в связи с оглушительной затрещиной, полученной им от вице-спикера Госдумы Толстого, являющегося таким же отмороженным шовинистом, как сам пострадавший» — отметил Мусабеков.

«Чтобы переключить внимание СМИ на иную тему, Затулин не нашел ничего лучше, чем пролить скупую мужскую слезу по поводу демонтажа установленной в Карабахе скульптуры Айвазовскому. Этого русского художника-мариниста, независимо от его армянской этничности, в Азербайджане знают и ценят. Но потакать самовольным «художествам» сепаратистов и РМК, которых в 2023 году благополучно выпроводили, Баку не намерен. Плач, устроенный Затулиным в СМИ, не вернет ему расположение армянских властей. Что же касается Азербайджана, то здесь хорошо знают Затулина как рьяного подстрекателя и покровителя сепаратизма на постсоветском пространстве», — продолжил азербайджанский депутат.

«Если теперь Затулин трансформировался в защитника памятников, то напоминаю, что ранее он неоднократно незаконно посещал Карабах, но предпочитал не замечать оскверненные азербайджанские мечети, наше историческое наследие, расстрелянные памятники Натаван, Бюль-Бюлю и других выдающихся деятелей азербайджанской культуры, установленные на их родине в Шуше. Так что, Затулин, не примазывайтесь к Айвазовскому, его память в Вашей защите не нуждается», — подытожил Мусабеков.