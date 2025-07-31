Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит в пятницу сектор Газа, чтобы рассмотреть вопросы доставки туда гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Завтра специальный посланник Уиткофф и посол [США в Израиле Майк] Хакаби отправятся в Газу, чтобы осмотреть существующие пункты распределения и разработать план доставки большего объема продовольствия, а также встретиться с местными жителями», — отметила она в ходе брифинга для журналистов.

По ее словам, после поездки в палестинский анклав Уиткофф и Хакаби сразу проинформируют американского лидера Дональда Трампа, чтобы «утвердить итоговый план распределения продовольствия и помощи в регионе». «Мы предоставим вам более подробную информацию, как только этот план будет утвержден и согласован с президентом США», — отметила она.