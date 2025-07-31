Глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани прибыл в Москву и провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровы.

Глава МИД Сирии заявил, что сотрудничество России и Сирии не будет «строиться на прошлом», в основе отношений стран будет находиться уважение законов. Стороны обсудили, как Россия сможет принять участие в восстановлении сирийской экономики с точки зрения международного законодательства и интересов народов.

Асаад аш-Шейбани на пресс-конференции рассказал об отношениях с Израилем:

«У нас нет намерений каких-то агрессивных в отношении Израиля, мы заново выстраиваем страну, мы устали от войны за 10 лет, мы хотим, чтобы сирийцы воссоединились, — сказал он. — У нас очень много беженцев, много временно перемещенных лиц, поэтому нам нужна стабильность».

По его словам, важно, чтобы никто, в частности Израиль, не использовал карту меньшинств для того, чтобы обосновывать свои вмешательства во внутренние дела. Сирия высоко ценит позицию России, которая выступает за прекращение израильских атак, препятствующих нормализации ситуации в стране, отметил он.

В свою очередь Лавров заявил, что российская сторона готова оказывать Сирии содействие в постконфликтном восстановлении страны. Глава МИД России отметил, что Москва признательна Дамаску за обеспечение безопасности российских граждан и объектов в Сирии.