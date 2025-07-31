Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн заявил, что процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и Турцией и Арменией следует рассматривать в комплексе.

«Оба процесса нормализации идут параллельно. В 2022 году были назначены специальные представители по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией. Известно, что граница Турции с Арменией закрыта с 1993 года из-за оккупации азербайджанских территорий. Армения не имеет выхода к морю, и армянский народ больше всего страдает от этой ситуации. Армения граничит с Азербайджаном и Турцией на востоке и западе, и эти границы закрыты. От этого мира выиграют все, но больше всего выиграет Армения. Мы хотим ускорить процесс нормализации. Если будет подписано или парафировано прочное мирное соглашение, а также будут выполнены условия, касающиеся Зангезурского коридора, турецко-армянская граница может быть открыта в подходящее время в результате консультаций между Анкарой и Баку. Это будет зависеть от того, как будет развиваться процесс нормализации», — сказал посол в интервью АПА.