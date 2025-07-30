Афганистан, который находится под управлением талибов, раскритиковал ООН за то, что организация не дает представителям новых властей представлять страну.

«Организация Объединенных Наций должна была оставаться нейтральным институтом. Однако сейчас она работает в угоду западной политической повестке, утратив свою эффективность и самостоятельность», — приводит Ariana News слова представителя властей Исламского Эмирата Забиуллы Моджахеда.

Он также напомнил, что сейчас Кабул в ООН представляет дипломат, назначенный предыдущим правительством, Насир Ахмад Фаик. «На основании каких принципов и протоколов он действует? У него нет внутренней легитимности, и он не представляет народ Афганистана», — сказал Моджахед.