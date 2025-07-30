Глава бундестага Юлия Клёкнер и ее коллеги из стран Европейского Союза, участвовавшие во Всемирной конференции спикеров парламентов в Швейцарии, в знак протеста вышли из зала, когда с речью выступала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Информация приводится в сегодняшнем пресс-релизе бундестага.

Уточняется, что Матвиенко, находящаяся под санкциями западных стран, обратилась с речью на утренней дискуссии в отделении ООН в Женеве. В это время Клёкнер вместе с европейскими коллегами демонстративно покинула зал.

