Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО продолжает попытки укрепить свое присутствие на Южном Кавказе.

Об этом она сказала в ходе брифинга, комментируя публикации в азербайджанских СМИ о возможности расширения сотрудничества с альянсом.

По словам Захаровой, действия НАТО «направлены на использование ресурсов и потенциала стран региона в интересах коллективного Запада, особенно на фоне текущего геополитического противостояния с Россией».

«Им не нужны равноправные отношения на постсоветском пространстве, им нужно забрать ресурсы, стравить страны, поджечь это все и вести себя как типичные колонизаторы, империалисты. Надеемся, что страны региона, в том числе Армения и Азербайджан, осознают риски углубления ситуации, углубления взаимодействия с НАТО. Всем хорошо известно, чем это заканчивается», — сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что в тех регионах, где альянс усиливает своё присутствие, как правило, усиливается конфронтация, растёт напряжённость, и подменяются такие понятия, как «мир» и «стабильность», на продвигаемую Западом «новую нормальность».