Во вторник на странице Рамзана Кадырова во «ВКонтакте» появился первый пост после сообщений о его госпитализации во время отдыха в Турции. Глава Чечни опубликовал фотографию, на которой играет в шахматы со своим старшим сыном Ахматом. В подписи к фото он сообщил, что провёл товарищеский матч с министром спорта и физической культуры Чеченской Республики, «дебют выдался острым», а победу одержал он сам. «Теперь будем готовиться к реваншу», — добавил Кадыров.

Публикация вызвала широкий резонанс. Спустя два с половиной часа новость перепечатало РИА Новости под заголовком «Кадыров обыграл своего сына в товарищеском матче по шахматам».

Однако некоторые детали снимка вызвали вопросы. За окном — ярко-зелёная листва, больше характерная для весны. На опубликованном в тот же день видео мэрии Грозного и в фоторепортаже издания «Грозный-информ» цвет листвы заметно темнее. Кроме того, Кадыровы сидят у открытого окна, хотя в Грозном в последние дни температура превышала +30°, и сын Кадырова одет в тёплую худи, что выглядит не совсем уместно для такой жары.

Напомним, Кадыров не появлялся на публике восемь дней. Пять дней назад турецкие СМИ сообщили, что он якобы был госпитализирован после инцидента во время купания в море в Бодруме. Власти Чечни эти слухи не комментировали.

Накануне, в понедельник, в аккаунте Кадырова был опубликован 20-секундный видеоролик с видами Беноя. На кадрах видна мечеть, слышен голос главы Чечни, однако самого Кадырова в кадре нет.