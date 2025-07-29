Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и наследный принц, председатель совета министров Мухаммед бин Салман Аль Сауд приглашены на 13-й Всемирный Градостроительный форум (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году.

Приглашения от имени руководителя Азербайджана Ильхама Алиева были вручены послом Азербайджана в Саудовской Аравии и постпредом при Организации исламского сотрудничества Шахином Абдуллаевым заместителю министра иностранных дел Валиду бин Абдулкариму Аль-Хирджи. В ходе встречи стороны также обсудили отношения между двумя государствами и их укрепление во всех сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.