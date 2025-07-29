Официальный Пекин готов к тесному сотрудничеству для выполнения договоренностей, достигнутых между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером Китая Си Цзиньпином.

Данное заявление озвучила посол этой страны в Азербайджане Лу Мэй в ходе мероприятия по случаю 98-й годовщины создания ВС Китая и 80-й годовщины освобождения страны от японской оккупации, сообщает «Тренд».

Она отметила, что официальный Пекин придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и заинтересован в дальнейшем развитии этого взаимовыгодного партнерства. «За 33 года установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном обе страны прошли чрезвычайно динамичный путь развития. В апреле этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил продуктивный визит в нашу страну. Была подписана Декларация о стратегическом партнерстве. Этот документ также важен, так как он выведет наши отношения на стратегически новый уровень», — говорится в ее заявлении.