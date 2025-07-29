Нормализация отношений Москвы и Вашингтона замедлилась, пока процесс идет «ни шатко ни валко».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет «ни шатко ни валко», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, как по оценке Кремля продвигается разморозка отношений России и США, не замедлилась ли она из-за сложности в украинском урегулировании.

Москва заинтересована в ускорении нормализации отношений с Вашингтоном, но для этого нужны импульсы с двух сторон, отметил Песков.

«Мы продолжаем эту нашу заинтересованность и надеемся, что процесс приобретет большую динамику», — добавил представитель Кремля.