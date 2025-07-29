Продолжение войны в Украине ослабляет Россию и грозит превратить её в «самую слабую из великих держав», заявил бывший помощник президента США Джорджа Буша-младшего по России Томас Грэм в колонке для The National Interest.

По мнению Грэма, Кремль уже достиг большинства заявленных целей — включая срыв вступления Украины в НАТО, частичную демилитаризацию и территориальный контроль — и затягивание конфликта лишь усугубляет положение России.

Он отметил, что масштаб потерь, военная зависимость от Ирана и КНДР, усиление Европы и рост Индии делают будущее России всё более уязвимым.

«Путин пришёл к власти, чтобы восстановить статус великой державы. Теперь, одержимый Украиной, он сам подрывает могущество страны», — подчеркнул Грэм.