Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров заявил, что в будущем в стране вновь пройдут переговоры между Россией и Украиной. Об этом информирует «Анадолу».

По его словам, Турция продолжает свою деятельность по урегулированию ситуации в Украине и достижению мира между Россией и Украиной. Он добавил, что переговоры между сторонами, организованные Турцией, продолжатся.

«Мы считаем, что эта война должна прекратиться сейчас. Я при каждой возможности подчеркиваю нашу готовность провести встречу на уровне лидеров. Турция искренне надеется, дорогие друзья, что, подобно тому, как стол переговоров был накрыт в Стамбуле, в недалеком будущем в Турции также будет накрыт стол мира, и эта кровавая война закончится», — сказал Эрдоган.