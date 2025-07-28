Президент России Владимир Путин в 1970-х гг. вместе с друзьями из секции единоборств принимал участие в съемках в качестве каскадера.

Так подписана одна из фотографий в Центре единоборств в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

Эта информация ранее звучала в документальном сериале «Питерские», вышедшем на телеканале «Дождь» в 2017 году. В нем утверждалось, что Путин снимался в фильмах вместе с друзьями-самбистами — в СССР каскадёров тогда нередко набирали из спортивных секций.

По словам его друга и соавтора книги «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным» Василия Шестакова, они вместе снимались в фильмах «Блокада», «Ижорский батальон» и ещё одной картине. «Нам платили хорошие деньги — по тем временам мы могли позволить себе пойти в ресторан», — вспоминал он.

О съемках также рассказывали бывший спортсмен Николай Ващилин и тренер Александр Массарский. Другой ученик Рахлина — Аркадий Ротенберг — тоже снимался в кино.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает о таких фактах.