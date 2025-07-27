Российский лидер Владимир Путин в 1970-х гг. вместе с друзьями из секции единоборств принимал участие в съемках в качестве каскадера. Так подписана одна из фотографий в Центре единоборств в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, сообщает издание «Ведомости».

В центре, в котором сегодня побывал президент, висят фотографии Путина, занимающегося дзюдо, его тренера Анатолия Рахлина, а также других единоборцев.

«С теми людьми, с которыми я занимался тогда, до сих пор дружу», – говорил Путин.