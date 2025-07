Президент Республики Северная Македония Гордана Сильяновская-Давкова встретилась с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

«В рамках нашего делового визита в Северную Македонию мы были приняты президентом Республики Северная Македония Горданой Сильяновской-Давковой. Мы обменялись мнениями о приоритетных направлениях отношений между нашими странами и о развитии экономического сотрудничества», — написал М.Джаббаров в соцсети Х.

During our working visit to the Republic of North Macedonia, we had the pleasure of being received by H.E. Ms. Gordana Siljanovska-Davkova (@gogamkd), President of the Republic. We exchanged views on the key priorities of Azerbaijan–North Macedonia relations and discussed avenues… pic.twitter.com/TtgXL6QIDU

— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) July 21, 2025