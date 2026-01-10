Высказывания президента США Дональда Трампа и заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера о возможных притязаниях Вашингтона на Гренландию шокировали премьер-министра Дании Метте Фредериксен, а также обеспокоили европейских лидеров. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще в период первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года вновь допустил возможность его аннексии. На этой неделе Стивен Миллер поставил под сомнение право Дании контролировать Гренландию, заявив, что остров должен перейти под юрисдикцию США.

Как отмечает издание, Фредериксен ранее воспринимала подобные заявления всерьез и предпринимала попытки дипломатично убедить Трампа отказаться от этой идеи. Однако резкие высказывания Миллера, по данным NYT, привели европейских партнеров Дании в состояние, близкое к панике.

Источники издания сообщают, что лидеры стран ЕС сейчас обсуждают возможные ответные шаги и ищут способы избежать конфронтации с Вашингтоном. Среди рассматриваемых вариантов — усиление роли НАТО в противодействии влиянию Китая и России, а также потенциальное предоставление США доступа к месторождениям полезных ископаемых в Гренландии.

Гренландия является автономной территорией в составе Дании. В 1951 году США и Дания подписали соглашение о защите острова в рамках союзнических обязательств по НАТО, согласно которому Вашингтон взял на себя ответственность за его оборону.