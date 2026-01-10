Литва планирует выделить 100 млн евро на строительство военного полигона в городке Капчяместис, расположенном в Сувалкском коридоре, недалеко от границ Польши, Беларуси и Калининградской области РФ. Об этом сообщило Министерство обороны страны в пятницу, 9 января.

«На строительство стрельбищ и всей необходимой инфраструктуры будет потрачено около 100 млн евро. На полигоне будут работать и служить около 100 гражданских сотрудников и военнослужащих», — говорится в пресс-релизе.

Ранее, в конце декабря 2025 года, Госсовет по обороне Литвы объявил о планах создать военный полигон для подразделения размером с бригаду. Советник президента страны Дейвидас Матулёнис отметил, что защите Сувалкского коридора будет уделяться особое внимание со стороны Литвы, Польши и НАТО, передавала литовская медиакомпания LRT.

Сувалкский коридор — территория на границе между Литвой, Польшей, Беларусью и Калининградской областью РФ. Несмотря на небольшую протяженность — менее 100 км, этот участок имеет стратегическое значение, соединяя Литву с основной территорией Евросоюза.