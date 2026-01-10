Правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» избрала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве кандидата от фракции на пост главы правительства на предстоящих парламентских выборах.

Решение было принято на 31-м съезде ФИДЕС в Будапеште, трансляцию вел телеканал M1.

Кандидатуру действующего главы кабмина участники съезда поддержали единогласно и на безальтернативной основе. Орбан поблагодарил членов партии за доверие. Премьер подчеркнул, что он «после 20 лет пребывания на посту по-прежнему готов к выполнению этой задачи».