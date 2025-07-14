Президент Камеруна Поль Бийя объявил о своём участии в предстоящих выборах. В сообщении в социальной сети X он заявил о готовности продолжать служить стране, несмотря на серьёзные вызовы, с которыми она сталкивается.

Бийя занимает пост президента с 1982 года и считается одним из самых долго правящих лидеров в мире. Ему 92 года.

Президентские выборы в Камеруне назначены на 12 октября 2025 года. Голосование пройдёт в один тур — победит кандидат, набравший простое большинство. Срок полномочий составляет 7 лет.

В 2008 году Бийя отменил ограничение на количество президентских сроков, что позволяет ему баллотироваться неограниченно. На последних выборах в 2018 году он получил 71,28% голосов, несмотря на обвинения оппозиции в массовых нарушениях.