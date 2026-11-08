Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила народ страны с Днем Победы, поблагодарив президента Ильхама Алиева, военнослужащих и ветеранов за освобождение родных земель.

Публикация появилась на официальных страницах Мехрибан Алиевой в социальных сетях.

«Сегодня мы с большой гордостью отмечаем День Победы! Наша благодарность Президенту, нашим отважным солдатам, офицерам и ветеранам безмерна! Спасибо вам за героизм, отвагу, мужество и стойкость! Спасибо за то, что сегодняшний день мы отмечаем, как народ-победитель! С уважением чту светлую память доблестных сынов нашего народа, героически погибших во имя Родины, желаю терпения их родным и близким! Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир и благополучие!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN».