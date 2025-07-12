Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости обновлений в системе оборонного управления страны.

Соответствующее заявление он сделал после совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

«Украине необходима большая положительная динамика в отношениях с Соединёнными Штатами. Одновременно нужны и новые шаги в управлении оборонной сферой государства», — отметил глава украинского государства.

Зеленский также намекнул на возможные кадровые перестановки в государственных структурах, подчеркнув, что соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.