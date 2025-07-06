От имени редакции в сети продолжают распространяться фейковые сообщения.

Очередной вброс гласит: «MINVAL неожиданно переобулись и нашли нового врага… Нити разрушительных для отношений братских народов (РФ и АЗ) информационных кампаний, по мнению газеты, ведут к третьей стране – Казахстану».

«Заявляю официально: это ложь от начала до конца. Редакция «Минвала» никогда не публиковала подобных материалов и не приписывала Казахстану никакой деструктивной роли.

Кроме того, мы — не газета и никогда таковой не были.

Цель подобных фейков — дискредитировать нашу работу и посеять раздор между дружественными народами. Мы призываем читателей сохранять критическое мышление и проверять информацию только из официальных источников», — прокомментировал вброс главный редактор Minval Politika Эмиль Мустафаев.