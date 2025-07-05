Известный экономист Джеффри Сакс обнародовал ряд тезисов по итогам четырехлетнего расследования происхождения COVID.

По его словам, которые он озвучил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, почти наверняка вирус Covid-19 был создан в лаборатории, но точно не в китайской.

Он добавил, что пандемия Covid-19 была вызвана вирусом, который с самого начала имел характерные признаки лабораторного происхождения, что признали даже в ЦРУ. Но самого главного, по словам экономиста, сказано не было — вирус наверняка был создан в США. Сакс даже намекнул, где именно.

«Я изучал этот вопрос очень глубоко последние четыре года, поскольку возглавлял международную комиссию по этой теме. В итоге ЦРУ признало то, что действительно соответствует действительности: вирус вышел из лаборатории. Но вот что вам не сказали, и это очень важно, — почти наверняка он был создан в американской лаборатории. Уж точно не в китайской. Возможно, он тестировался в Китае, но создан был, скорее всего, в США, например в Университете Северной Каролины, если называть вещи своими именами», — заявил Сакс.