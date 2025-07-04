Дочь британского фермера Хлоя Фиттон произвела настоящий фурор, появившись на школьном выпускном верхом на корове, информирует Daily Mail.

Семья доставила девушку и ее корову на прицепе до парковки, расположенной рядом с местом проведения мероприятия — футбольным стадионом. После небольшого шествия по территории выпускница оставила корову по кличке Оазис и отправилась на выпускной.

«Все были в шоке. Никто не знал, что она приедет на корове», — поведала мать девушки.

Следует отметить, что старший брат девушки в 2022 году приехал на выпускной на желтом тракторе.