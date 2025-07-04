Власти Ирана возобновили работу большинства аэропортов и открыли воздушное пространство над страной. Информация приводится в заявлении Организации гражданской авиации исламской республики.

«Аэропорты Мехрабад и аэропорт имени имама Хомейни, а также аэропорты севера, востока, запада и юга страны вновь возобновили работу и готовы предоставлять весь цикл услуг», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что внутренние и международные рейсы будут выполняться во всех аэропортах страны, кроме аэропортов Исфахана и Тебриза, с 05:00 (05:30 бак.вр.) до 18:00 (18:30 бак.вр.).