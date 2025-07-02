Американский лидер Дональд Трамп называет Белый дом «Центральным вокзалом» из-за потока посетителей к нему. Об этом информирует телеканал NBC.

При этом некоторые чиновники озадачены и нервничают из-за возможных утечек в связи с этим.

Опасения возникли в том числе из-за ситуации, когда глава Белого дома и военное командование обсуждали новый истребитель-невидимку F-47. Внезапно посреди собрания к американскому лидеру​ пришел глава Meta Марк Цукерберг. Чиновники попросили Цукерберга подождать за дверью, так как он не имеет доступа к секретной информации. В ходе встречи в кабинет также зашла молодая помощница, показала Трампу что-то на своем ноутбуке и ушла, пару раз у американского президента звонил телефон.

Телеканал сообщает, что помощники годами пытались приучить Трампа к дисциплине, но полного успеха достичь не смогли. Отмечается, что министры часто слоняются по Белому дому, а главы ведомств вместо 30-минутного визита нередко остаются на несколько часов.

«Если вы находитесь на совещании по вопросам готовности к стихийным бедствиям, а следующее совещание посвящено чему угодно, Трамп скажет: «Оставайтесь», — поведал высокопоставленный сотрудник администрации президента.