Следственный комитет России завершил расследование дела о теракте в «Крокусе», где погибли 149 человек.

В результате трагедии в «Крокус Сити Холле» погибло 149 человек, 609 получили ранения, а ущерб достиг 6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении представителя ведомства Светланы Петренко.

По версии следствия, «был спланирован и совершен в интересах руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации» в России.

Петренко отметила, что некоторые из обвиняемых планировали подорвать развлекательное учреждение в дагестанском городе Каспийск. «Ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено», — сказал она.

СК РФ завершил расследование теракта, на скамье подсудимых оказались 19 человек. Им предъявлены обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия.